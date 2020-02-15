Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил со своим китайским коллегой Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломаты обсудили острые мировые проблемы.
Также они поговорили на тему взаимоотношений двух стран с акцентом на встречи на высшем уровне,
Беседа вновь продемонстрировала высокую степень совпадения оценок и подходов Москвы и Пекина, что обеспечивает эффективность российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, — отметили в ведомстве.
Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился с российским коллегой во время Мюнхенской конференции по безопасности. Во время переговоров глава турецкого МИДа заявил, что «разногласия из-за Сирии» не должны помешать отношениям России и Турции.
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