Главе Минюста Чуйченко присвоен чин действительного госсоветника юстиции

https://static.news.ru/photo/b95b93c4-da3a-11ea-b13a-fa163e074e61_660.jpg Константин Чуйченко Фото: government.ru

Президент РФ Владимир Путин присвоил министру юстиции РФ Константину Чуйченко чин действительного государственного советника юстиции. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции Российской Федерации министру юстиции Российской Федерации Чуйченко Константину Анатольевичу, — говорится в документе.

Другим указом российский лидер присвоил старшему следователю по особо важным делам при председателе Следственного комитета Андрею Гаврилову звание генерала-майора юстиции. Это же звание присвоено старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ Сергею Новикову.

Кроме того, начальнику Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Сергею Золотарёву, заместителю генерального прокурора РФ Анатолию Разинкину, а также сотруднику генпрокуратуры Александру Булаеву присвоены классные чины государственных советников юстиции 3 класса.