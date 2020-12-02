Глава Минюста заявил, что России объявлена юридическая война

https://static.news.ru/photo/8cbc2c20-353e-11eb-bb6e-fa163e074e61_660.jpg Константин Чуйченко Фото: kremlin.ru

Необходимость защищать права россиян за рубежом привела к тому, что наша страна оказалась в состоянии юридической войны. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко.

Обстановка очень непростая и тяжёлая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война, и мы должны адекватно защищаться, а иногда и наступать в этом направлении, — заявил министр в эфире телеканала «Россия-24».

В своём интервью Чуйченко затронул ряд тем — в частности, он рассказал он новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Как пояснил глава Минюста, новый КоАП станет менее карательным, зато в нём будут расширены возможности для вынесения предупреждений. По словам политика, документ призван систематизировать административное право.

Также, как писал NEWS.ru, учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут вынести за пределы российских городов. Руководитель юридического ведомства отметил, что уже началась работа над пилотным проектом данного решения.