В Госдуме ответили, можно ли уйти на больничный из-за критических дней Депутат Бессараб: из-за болевого синдрома при менструации можно взять больничный

Женщины с болевым синдромом при менструации могут оформить больничный, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, для этого необходимо наблюдение у врача, который знает историю болезни пациентки и готов предоставить листок нетрудоспособности в особые дни.

Если при критических днях есть болевой синдром, то, как правило, женщина давно уже наблюдается у соответствующего доктора. Он знает ее проблемы и готов выделить больничный в какие-то особые дни. Это требует, конечно, наблюдения и системного лечения, потому что, как правило, такие болезненные синдромы связаны с отклонениями по здоровью. В таких особых ситуациях может быть выдан больничный лист, листок нетрудоспособности, — пояснила Бессараб.

Ранее стало известно, что в России планируется внести изменения в правила оформления больничных листов. Минздрав подготовил поправки, согласно которым врачи будут обязаны передавать документы пациента врачебной комиссии, если больничный оформляется более четырех раз за полгода.