Часто берущих больничные россиян ждут важные изменения Минздрав разработал новые правила оформления больничных при частых обращениях

В России планируется внести изменения в правила оформления больничных листов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав. Ведомство подготовило поправки, согласно которым врачи будут обязаны передавать документы пациента врачебной комиссии, если больничный оформляется более четырех раз за полгода.

Новые меры направлены на повышение качества медицинской помощи для работающих граждан. В министерстве пояснили, что частая нетрудоспособность может свидетельствовать о необходимости более тщательного обследования состояния здоровья пациента.

Основной задачей врачебных комиссий станет анализ причин частых заболеваний, разработка индивидуальных программ лечения и профилактических мероприятий. Такой подход позволит не только улучшить здоровье работников, но и повысить их качество жизни.

До этого стало известно, что пенсионеры, желающие получить бесплатное санаторно-курортное лечение, должны обратиться к своему участковому терапевту. Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин, для этого необходимо пройти медицинское обследование и получить заключение врачебной комиссии. Список заболеваний, дающих право на такое лечение, достаточно обширен. Весь процесс оформления документов обычно занимает около месяца.