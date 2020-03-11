https://static.news.ru/photo/fb1027fa-6436-11ea-8155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piotr Twardysko/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович оценил ситуацию со сносом памятников советским солдатам на территории страны. По его словам, польский народ не испытывает благодарности к СССР за освобождение от нацистов.

Польское общество считает, что, несмотря на то что Советский Союз сыграл огромную роль в победе над фашизмом, свободы польскому народу это не принесло, — пояснил он в интервью РБК.

Чапутович подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны «был насаждён тоталитарный и репрессивный советский режим». Очевидно поэтому у граждан сложилось такое разное отношение к памятникам благодарности Красной армии и к местам захоронения советских солдат.

Летом 2017 года польский президент Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете в стране пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и публичных помещений, предполагающий в том числе снос советских памятников

Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что в течение последних двадцати лет в Польше было уничтожено несколько сотен советских памятников воинам-победителям, писал NEWS.ru.