Глава Казахстана оценил усилия России в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/094f2184-8eaa-11ea-9af8-fa163e074e61_660.jpg Касым- Жомарт Токаев Фото: AkordaPress/facebook.com

Президенту РФ Владимиру Путину удаётся поддерживать дух сотрудничества в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, мир «в целом» достойно решает проблему пандемии COVID-19.

Я благодарен президенту Российской Федерации, который поддерживает этот дух сотрудничества, — отметил он.

Токаев добавил, что время от времени консультируется с российским лидером и обменивается с ним информацией, что очень важно с точки зрения международной солидарности, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Токаев подчеркнул, что СССР сыграл важнейшую роль в победе над нацистским режимом. Отказываться принимать это — значит не считаться с реалиями истории