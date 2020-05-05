Глава Казахстана оценил усилия России в борьбе с коронавирусом

Президенту РФ Владимиру Путину удаётся поддерживать дух сотрудничества в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
По его мнению, мир «в целом» достойно решает проблему пандемии COVID-19.
Я благодарен президенту Российской Федерации, который поддерживает этот дух сотрудничества, — отметил он.
Токаев добавил, что время от времени консультируется с российским лидером и обменивается с ним информацией, что очень важно с точки зрения международной солидарности,
Как писал NEWS.ru, ранее Токаев подчеркнул, что СССР сыграл важнейшую роль в победе над нацистским режимом. Отказываться принимать это — значит не считаться с реалиями истории
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