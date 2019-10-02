https://static.news.ru/photo/40b0a220-e51c-11e9-85e1-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 2 октября заявила, что в настоящее время проведение масштабной реформы избирательного законодательства невозможно. Она сказала это на заседании научно-экспертного совета при ЦИК.

По её словам, избирательное законодательство в стране должно соответствовать и логично проистекать от уже государственно выбранного политического вектора.

Оно не может само по себе. Какая реформа может быть отдельно от всех политических процессов? — приводит РИА Новости слова Памфиловой.

Кроме того, подобные вопросы — это не компетенция ЦИК, которая не занимается формированием повестки дня, заметила она.

Как ранее писал News.ru, ЦИК хочет обязать МВД предоставлять более полную информацию об избирателях. Это связано с затруднениями при идентификации граждан в случае сбора подписей за кандидатов.