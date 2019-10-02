Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 2 октября заявила, что в настоящее время проведение масштабной реформы избирательного законодательства невозможно. Она сказала это на заседании научно-экспертного совета при ЦИК.

По её словам, избирательное законодательство в стране должно соответствовать и логично проистекать от уже государственно выбранного политического вектора.

Оно не может само по себе. Какая реформа может быть отдельно от всех политических процессов?приводит РИА Новости слова Памфиловой.

Кроме того, подобные вопросы — это не компетенция ЦИК, которая не занимается формированием повестки дня, заметила она.

Как ранее писал News.ru, ЦИК хочет обязать МВД предоставлять более полную информацию об избирателях. Это связано с затруднениями при идентификации граждан в случае сбора подписей за кандидатов.

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