Глава «Белавиа» назвал санкции против Белоруссии подлостью

Генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение западными странами санкций до завершения расследования обстоятельств вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске. Об этом он написал в Facebook.
Он напомнил, что Совет ИКАО (Международной организации гражданской авиации) принял решение расследовать инцидент до 25 июня. Однако ограничительные меры были приняты практически незамедлительно.
Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да ещё и не начав толком расследование. Подлость, — заявил Чергинец.
По его мнению, синхронные действия по закрытию стран и воздушных коридоров для самолётов республики являются «явно спланированными».
Кроме этого, гендиректор авиакомпании упрекнул соседние государства в попытке заработать на ситуации.
24 мая саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям совершать полёты в Евросоюз. Также европейским авиаперевозчикам не рекомендовано совершать полёты в Минск. Ограничения были введены после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в белорусской столице после сообщений о минировании. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали.