Глава «Белавиа» назвал санкции против Белоруссии подлостью

Фото: Sputnik/РИА Новости

Максим Величко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своём Telegram-канале на выступление представителя Минобороны США Джона Кирби. Американец заявил, что в Пентагоне не считают Россию врагом. Член Совфеда считает, что ещё при президенте Дональде Трампе (2017–2021) многие политики вешали на Москву подобные ярлыки, а в декабре нынешний лидер Штатов Джо Байден повторил то же самое.

Пушков отметил, что сотрудник министерства «пытается выкрутиться» накануне переговоров Байдена и главы РФ Владимира Путина. Видимо, перед саммитом дана установка снизить накал антироссийской риторики. Хотя [официальный представитель Белого дома Джен]...