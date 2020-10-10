Глава Азербайджана назвал ключевой фактор прочности перемирия в Карабахе

https://static.news.ru/photo/329436c6-0ae5-11eb-bf3a-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: modgovaz/facebook.com

Военная часть конфликта вокруг Нагорного Карабаха подошла к концу, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Военная часть или же её первая часть подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдём до конца и получим то, что нам по праву принадлежит, — отметил он.

По его словам, ключевым фактором прочности режима прекращения огня будет являться смирение Армении с тем, что территории принадлежат Азербайджану и что она «их больше никогда не увидит» и не станет предпринимать никаких попыток отбить их военным путём, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерства обороны Азербайджана и Армении обвинили друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились власти Азербайджана и Армении, вступил в силу с 12:00 по местному времени (11:00 мск).

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.