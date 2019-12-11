https://static.news.ru/photo/d3bca620-1bdd-11ea-8bdb-fa163e074e61_660.jpgФото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал результаты встречи «нормандской четвёрки» в Париже и с одобрением встретил итоги их совместной работы. Он призвал стороны объединить усилия в направлении решения конфликта в Донбассе.
Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах, — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ООН.
Ранее NEWS.ru писал о том, что участники «нормандской четвёрки» пришли к решению изменить Конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера», которая была подписана в Минске 1 октября 2019 года, и что Минские соглашения остаются основой по урегулированию ситуации в Донбассе.