Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

На Украине разгорелся скандал после поездки обладательницы титула «мисс Львов — 2018» Натальи Болюх в Москву. Девушка отправилась в Россию, чтобы отметить очередной день рождения, чем вызвала критику и осуждение в свой адрес.

Подписчикам девушка рассказала, что едет в Амстердам, и выложила фотографии из самолёта. Она продолжала публиковать снимки, пока пользователи не заподозрили, что на самом деле модель отдыхает с друзьями в Москве....