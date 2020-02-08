https://static.news.ru/photo/e12d0b4e-4b1a-11ea-bd65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В первую очередь необходимо развивать экономические связи Хоккайдо с российскими регионами, ведь этот самый северный японский остров очень перспективен. Так считает новый генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин.

Марин напомнил, что ранее занимал должность начальника отдела экономического сотрудничества и практических связей с Японией, и отметил, что собирается сосредоточить усилия на развитии межрегионального экономического сотрудничества. Как отметил дипломат в интервью РИА Новости, сейчас оно находится на подъёме.

В пример генконсул привёл соглашения о сотрудничестве между Хоккайдо и Московской областью, Санкт-Петербургом, заключённые в 2019 году. Также, подчеркнул Марин, есть и традиционные побратимские отношения между Саппоро и Новосибирском, а также прочные связи между Сахалином и Хоккайдо.

Думаю, можно найти много возможностей для того, чтобы начинать новые проекты экономического взаимодействия, начиная с туризма и заканчивая добычей биоресурсов и их разведением. Я уверен, что лучшие возможности для такой деятельности сосредоточены как раз на Хоккайдо, который граничит с российским Приморьем, — сказал Марин.

Генконсул положительно оценил и участие японского бизнеса в осуществлении национальной программы РФ по развитию Дальнего Востока и Сибири. Кроме того, участие японских деловых кругов приносит пользу и программе приоритетного развития рыболовства и инфраструктуры, связанной с добычей, переработкой и экспортом морепродуктов.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Москву в мае для участия в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.