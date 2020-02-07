https://static.news.ru/photo/552a0aa8-498e-11ea-a566-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Москву в мае для участия в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Также сообщается о том, что проведение саммита между Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным планируется 8 или 10 мая.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.