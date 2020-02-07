Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Москву в мае для участия в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщает агентство Kyodo.
Также сообщается о том, что проведение саммита между Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным планируется 8 или 10 мая.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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