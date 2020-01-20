https://static.news.ru/photo/f84149d8-3b45-11ea-b34a-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Япония намерена добиваться решения территориального вопроса и подписания мирного договора с Россией. Об этом в рамках открытой сессии парламента в понедельник, 20 января, сообщил премьер-министр азиатского государства Синдзо Абэ.

По его словам, Токио идёт к решению указанных вопросов без малейших колебаний. Абэ подчеркнул, что цели должны быть достигнуты совместными усилиями вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Мы решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, — приводит ТАСС слова премьер-министра Японии.

Как писал NEWS.ru, ранее и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Соединённые Штаты хотят втянуть Японию в политику противостояния с Российской Федерацией. По словам руководителя ведомства, Токио стал частью военной стратегии Вашингтона.