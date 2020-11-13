ГД перенесла выступление непарламентских партий на 2021 год

https://static.news.ru/photo/58d152ee-2659-11eb-969a-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Выступление в Госдуме политических партий, не имеющих представителей в нижней палате парламента РФ, в этом году не состоится.

Их участие в заседании Госдумы может быть перенесено на 2021 год, пишет РИА Новости со ссылкой на повестку заседания Думы.

В связи с установленными ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенести на более поздний срок приглашение представителей политических партий, не представленных в Государственной думе, — предложили в комитете Госдумы по контролю и регламенту.

Пленарные заседания с участием непарламентских партий могут состояться в весеннюю и осеннюю сессии.

Партии, не имеющие своих представителей в парламенте РФ, по закону имеют право не менее раза в год участвовать в заседаниях Госдумы.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин будет выдвигаться от «Единой России» на парламентских выборах в 2021 году.