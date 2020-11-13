ГД перенесла выступление непарламентских партий на 2021 год

Выступление в Госдуме политических партий, не имеющих представителей в нижней палате парламента РФ, в этом году не состоится.
Их участие в заседании Госдумы может быть перенесено на 2021 год,
В связи с установленными ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенести на более поздний срок приглашение представителей политических партий, не представленных в Государственной думе, — предложили в комитете Госдумы по контролю и регламенту.
Пленарные заседания с участием непарламентских партий могут состояться в весеннюю и осеннюю сессии.
Партии, не имеющие своих представителей в парламенте РФ, по закону имеют право не менее раза в год участвовать в заседаниях Госдумы.
Ранее NEWS.ru писал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин будет выдвигаться от «Единой России» на парламентских выборах в 2021 году.