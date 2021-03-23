ГД одобрила законопроект о президентских сроках

https://static.news.ru/photo/8907e87c-8bcd-11eb-b139-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, согласно которому действующий президент России Владимир Путин сможет переизбираться ещё на два срока.

Авторами законопроекта выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. В документе уточняется, что в случае принятия изменений президентом не сможет быть российский гражданин, занимавший должность главы государства два срока или занимающий на день назначения соответствующих выборов эту должность.

При этом положение Конституции об ограничении сроков применяется к лицу, занимающему должность Президента, без учёта числа сроков, в течение которых оно занимало или занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции об ограничении сроков, и не исключает для него возможность занимать должность Президента в течение ещё двух сроков, — говорится в документе.

Также депутаты предлагают прописать в законодательстве, что главой ЦИК может быть гражданин РФ, достигший 30 лет.

Летом в России были приняты поправки в Конституцию страны. Одно из новых положений в Основной закон касалось так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков президентов.

Как ранее писал NEWS.ru, в ходе большой пресс-конференции в декабре 2020 года Путин заявил, что ещё не принял решение о своём участии в выборах 2024 года. Президент отметил, что получил формальное разрешение баллотироваться от народа. Также он подчеркнул, что всё, что было сделано в рамках внесения поправок в Конституцию РФ, необходимо оценивать с точки зрения того, принесёт ли это благо государству.