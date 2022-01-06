FT: решения по «украинскому вопросу» принимают в Москве, а не в Вашингтоне

Военный конфликт между Россией и Украиной невозможен, поскольку Москва обеспокоена защитой собственных интересов, о чём свидетельствуют опубликованные в конце прошлого года документы о гарантиях безопасности, заявил старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман. Политолог считает, что США упустили инициативу в украинском вопросе и Россия может говорить с позиции силы, пишет Financial Times.

Путин заинтересован не в Украине, а в том, чтобы решить многочисленные претензии к Западу, вызванные расширением НАТО на восток. При этом Путин хочет договориться. Не случайно требования о заключении договора были одновременно направлены США и НАТО, — уверен Ульман.

Он утверждает, что договор с Россией по вопросам безопасности способен укрепить позиции Вашингтона.

Впервые за долгое время появилась реальная возможность снять напряжённость. Вопрос не в том, у кого рука сильнее или слабее. Вопрос в том, видят ли обе стороны эту возможность и воспользуются ли ею, — заключил Ульман.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Позже стало известно, что переговоры России и США по данному вопросу состоятся 10 января. Через два дня вопросы безопасности РФ обсудит с НАТО.