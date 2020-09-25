ФРГ не стала отвечать на идею РФ по Навальному из-за тайны переписки

https://static.news.ru/photo/4c9adee0-ff27-11ea-9c1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бундестаг Германии не стал комментировать журналистам идею Госдумы РФ о рабочих контактах по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сославшись на тайну переписки.

Прошу вас понять, что администрация бундестага не может предоставить никакую информацию о переписке президента бундестага, — цитирует РИА Новости ответ пресс-службы парламента. Соответствующее письмо агентство адресовало председателю бундестага Вольфгангу Шойбле.

Журналисты интересовались, получено ли послание ГД РФ и когда на него последует реакция.

Накануне министр экономики Германии Питер Альтмайер выступил против остановки строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным. По его словам, проблематично каждые два месяца сомневаться в проектах, заложенных десятилетия вперёд.

Ситуация с Навальным, из-за которой сенаторы США предложили ввести очередные санкции против России, — лишь предлог для очередной попытки сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2». Это часть стратегии по геополитическому сдерживанию РФ неконкурентными методами, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп осторожно относится к инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным и инициативе американских сенаторов ввести в отношении РФ санкции, так как не хочет ввязываться в эту «тёмную историю». Такого мнения придерживается политолог Владимир Можегов. Он считает, что власти США могли бы получить от немцев информацию о блогере, однако таких запросов не поступало.