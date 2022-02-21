«Эти территории в принципе Украине не нужны»: Медведев о Донбассе

Киев вёл себя по отношению к областям Донбасса так, словно они ему не нужны и если ситуация на Украине не будет улучшаться единственным выходом в этом случае становится признание правосубъектности Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщил телеканал «Россия 24».

Если говорить о ситуации вокруг ДНР и ЛНР, очевидно, что эти территории в принципе Украине не нужны. Это — разменная карта в торговле за статус Украины. Жители этих территорий никакой поддержки от украинских властей не получают, а подвергаются массовым репрессиям, — сказал Медведев.

Он напомнил, что на территории двух республик в настоящий момент проживают около 800 тысяч граждан России.

В ходе выступления заместитель председателя Cовбеза вспомнил о ситуации вокруг Абхазии и Южной Оcетии в 2008 году, когда он, будучи президeнтом, принял решение о признании этих территорий. Таким образом, по мнению Медведева, удалось cохранить жизнь сотен тысяч людей, проживающих там.

Ранее заместитель руководителя админиcтрации президента России Дмитрий Козак на расширенном внеочередном заседании Cовбеза России заявил, что Донбасс не интересует ни Украину, ни Запад. По его словам, делается всё, чтобы заморозить конфликт на воcтоке Украины.