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Следующая встреча по урегулированию в Ливии состоится в Италии. Мероприятие планируется провести в марте 2020 года, рассказал глава МИД Германии Хайко Маас.

Мы передаём эстафетную палочку Италии, которая организует следующую встречу в марте в Риме, — цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что множественные нарушения эмбарго на поставки вооружений в африканскую страну фиксируются в течение последних недель, нарушители должны знать, что ответственности им не миновать.

Накануне помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил, что его страна не поддерживает действия Турции в Ливии и пытается отговорить Анкару от активных действий. Он отметил, что прежде Вашингтон пытался не допустить размещение Турцией своих войск в африканской стране.

По словам Шенкера, задействование турецких сил в Ливии ослабило позиции командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хафтар жёстко раскритиковал ООН за её позицию по отношению к действиям Турции в африканской республике. Заявление он сделал во время встречи со специальным представителем секретаря ООН в Ливии Гасаном Саламе. Командующий ЛНА также созвал совещание военного руководства группировки в районе Триполи. Он потребовал от подчинённых «держать занятые позиции».