«Если прикажут — сделают харакири»: Зюганов высказался о деле Рашкина

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов не исключил, что Валерий Рашкин будет лишён депутатской неприкосновенности. В разговоре с NEWS.ru он назвал происходящее с парламентарием расправой. Политик отметил, что Дума готова «выполнить любое приказание» из администрации президента, «если прикажут, то сделают харакири». Ранее генпрокурор Игорь Краснов РФ направил в нижнюю палату парламента запросы о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждении в отношении него уголовного дела о незаконной охоте.

Эта Дума выполнит любое приказание. Если завтра из администрации прикажут харакири сделать, они сделают. Меня это нисколько не удивляет. Мы считаем это расправой. Мы категорически против, — сказал Зюганов.

По его мнению, компартия и её депутаты неудобны, поскольку проводят «другую линию»: выступают за восстановление справедливости и уважения к человеку труда.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Позже депутат признался, что участвовал в охоте. На своём официальном канале в YouTube он опубликовал видеозапись, в которой пояснил, что перепутал лося с кабаном.

По факту незаконной охоты силовики возбудили уголовное дело и передали его в центральный аппарат Следственного комитета. Запрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности был направлен в Думу 17 ноября. Глава нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что вопрос снятия неприкосновенности с депутата будут рассматривать 25 ноября. В случае возбуждения дела в отношении Рашкина ему может грозить до пяти лет лишения свободы.