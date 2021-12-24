ЕС призвал Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста

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Президент России Владимир Путин во время традиционной ежегодной пресс-конференции сообщил, что уровень безработицы в России стал ниже уровня, который был зафиксирован до пандемии, он составил 4,3%—4,4%.

Мы ставили перед собой цель вернуться к допандемийному уровню, так он (уровень безработицы. — NEWS.ru) стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6–4,7%, сейчас 4,3%. До конца года, может, чуть-чуть...