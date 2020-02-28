Центризбирком единогласно решил распустить Научно-экспертный совет, хотя ещё накануне глава комиссии Элла Памфилова заявляла о желании его расширить. Опрошенные NEWS.ru специалисты полагают, что речь может идти о переформатировании работы ЦИК с экспертным сообществом.

И вот его не стало

Сообщение об упразднении научно-экспертного совета (НЭС) при ЦИК для многих стало неожиданным. И хотя слухи о таком варианте развития событий в профессиональном сообществе циркулировали давно, но еще 27 февраля глава Центризбиркома Элла Памфилова опровергла сведения о роспуске совета. Напротив, она даже поделилась планами по расширению его состава и функционала. Более того, на очередном заседании НЭС, как указано на сайте ЦИК, Памфилова обозначила в качестве вектора работы совета «формирование более эффективного взаимодействия с экспертным сообществом». А уже на следующий день совета не стало.

Научно-экспертный совет при ЦИК был создан постановлением Памфиловой от 28 ноября 2018 года. Перед ним были поставлены следующие задачи: взаимодействие с научным и экспертным сообществом, общественными организациями и СМИ, работающими в сфере избирательного права и избирательного процесса; анализ правоприменительной практики и разработка предложений по совершенствованию законодательства РФ о выборах и референдумах; содействие ЦИК России в деятельности, направленной на повышение открытости, прозрачности и конкурентности избирательного процесса; подготовка предложений для ЦИК России по определению основных направлений, форм и методов взаимодействия избирательных комиссий с различными группами избирателей. В состав вошли 77 человек: это ведущие в стране политологи, журналисты, учёные.

Взаимное недовольство членов совета и Эллы Памфиловой копилось довольно давно и в какой-то момент достигло критической точки. Дошло до того, что один из членов НЭС — президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин — подготовил обращение в Конституционный суд из-за того, что процедура всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны не прописана ни в избирательном законодательстве, ни в самой Конституции. Другой член совета — главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в прессе критиковал ЦИК за то, что комиссия игнорирует выдвинутые экспертами предложения, и даже предположил, что в нынешнем составе НЭС «неудобен» главе Центризбиркома. Последнюю же не устраивала посещаемость: в частности, одно из заседаний совета переносилось дважды, из-за того, что его члены никак не могли собраться.

Тем не менее, 27 февраля Элла Памфилова заявила, что ЦИК не потерял интерес к работе Научно-экспертного совета и хочет его расширить.

Мы намерены и дальше расширять, сформировать более эффективное взаимодействие с экспертным сообществом... Вопрос в том, чтобы это было эффективно, чтобы не было ощущения, что тратится ваше и наше время впустую, — сказала она, обращаясь к экспертам.

И вот уже на следующий день принято решение совет упразднить.

cikrf.ru

Эксперты ЦИКу нужны

Президент РАПК, член Научно-экспертного света при ЦИК Алексей Куртов в разговоре с NEWS.ru предположил, что на деле речь идёт об изменении формы взаимодействия Центризбиркома с экспертным сообществом.

Давно уже понятно, что работа НЭС полным составом малоэффективна. Полный состав имеет смысл собирать один-два раза в год для определения общих направлений работы. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

По словам Крутова, было озвучено предложение сформировать рабочие группы по конкретным проблемам и задачам, а также закрепить за ними представителей ЦИК для координации и информационного обеспечения. А в дальнейшем работать уже такими мобильными, более активными группами.

На мой взгляд, это верный подход, и он даст результат, — считает эксперт.

Как рассказал NEWS.ru электоральный юрист, член НЭС Роман Смирнов, большинство экспертов на последнем заседании сошлись на том, что сотрудничество с Центризбиркомом нужно продолжать, поскольку совет — это достаточно интересная площадка для коммуникаций, важность которой отмечала и сама Элла Памфилова, которая неоднократно подчёркивала, что эксперты ЦИКу нужны.

В каком это будет виде — пока сложно сказать, поскольку никто не ожидал такого радикального быстрого решения. Значительная часть членов совета думала, что НЭС останется, пусть и в «подвешенном» состоянии. И сейчас сказать, что будет в будущем, тяжело, — рассказал он.

Смирнов также отметил, что часть экспертов была готова работать более интенсивно, они собирались в группы, которые активно предлагали свои рекомендации, обсуждавшиеся позже на заседания. Многое делалось заочно: обмен мнениями по проблемным точкам избирательного законодательства шёл по электронной почте, в соцсетях. Он также рассказал, что проблемой для ЦИК было отсутствие прямого финансирования на деятельность НЭС, и потому выделить средства для долгосрочной целенаправленной работы совета было затруднительно.

Юрист подчеркнул, что экспертное сообщество готово продолжать работу с Центризбиркомом, в том числе, в более малых группах, чем НЭС, которые будут собираться на постоянной основе с зафиксированным статусом, пусть и совещательного органа.

О политике нового состава ЦИК (срок полномочий нынешнего истекает в 2021 году, — прим.NEWS.ru) в отношении экспертов остаётся только гадать. Если бы нынешний состав комиссии структурировал эту работу, чтобы независимо от того, кто приходит в новый состав Центризбиркома, НЭС всегда работал, оставался, это было бы безусловным плюсом. Это бы говорило о стратегической системной работе, потому что определить стратегию развития избирательного права, избирательного процесса необходимо определять, а не действовать только тактически в рамках сегодняшнего дня. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, также входивший в состав НЭС рассказал, что ликвидация совета, связана с отказом от формата взаимодействия с экспертным сообществом, который не продемонстрировал эффективности. Политолог уверен, что Центризбирком будет формировать новую структуру, в большей степени ориентируясь на готовность экспертов к профессиональной оценке состояния избирательного процесса, а не на медийную активность.

Над текстом также работал Сергей Изотов.