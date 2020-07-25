Эксперт: США не скоро поймут бессмысленность попыток столкнуть РФ и КНР

https://static.news.ru/photo/3eff02c6-ce61-11ea-9756-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru

Многие американские политики считают, что России интересно присоединиться к антикитайской коалиции и Вашингтон не скоро признает ошибочность этого мнения. Так считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Таким образом Суслов прокомментировал предложение американского госсекретаря Майка Помпео, который заявил о намерении пригласить РФ в антикитайсмкую коалицию и втянуть Москву в противостояние с Пекином на своей стороне. По мнению политолога, идея эта является утопией.

Данная идея не новая и абсолютно утопичная, но тем не менее американцы в нее верят. Когда администрация Дональда Трампа только пришла к власти, очень многие её представители на неформальном уровне в диалоге с российскими экспертами говорили о том, что именно вступление России в антикитайскую коалицию под эгидой США является главным условием прекращения российско-американской конфронтации и что Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с РФ исключительно против Китая, — сказал Суслов в интервью ТАСС.

Именно такими соображениями руководствовался президент США Дональд Трамп, когда начал предпринимать попытки конструктивного подхода в отношениях с Москвой в начале своего президентства.

По мнению Вашингтона, отношения между Москвой и Пекином несомненно должны зайти в тупик, а если одновременно оказывать давление на две стороны, то это скорее настроит РФ против КНР.

Идея о том, что Россию целесообразно подключить к антикитайскому противостоянию, сидит в сознании американского мейнстрима, в сознании большинства представителей американской внешнеполитической элиты, — считает эксперт.

Именно из-за этого американские политики верят, что своими действиями только устраивают разлад между Россией и Китаем. При этом в США уверены, отметил эксперт, что Москва сама начнёт искать защиту от Пекина на Западе.

Поэтому США проводят политику одновременной двойной конфронтации с РФ и Китаем и верят, что эта политика эффективна и приведёт к успеху. Я думаю, что просто должно пройти время, не один год для того, чтобы американцы осознали, что это не так и что их расчёт на российско-китайское лобовое столкновение абсолютно неверен. И тогда они начнут переосмысливать свою политику, — пояснил Суслов.

При этом, считает эксперт, обострение конфликта между Америкой и Китаем сейчас похоже на модель конфронтации между США и РФ, которая произошла после 2014 года, но в гораздо больших масштабах. Он пояснил, что закрытие дипмиссий в Хьюстоне и Чэнду как раз указывает на это.

В 2014 году также закрывались российские консульства, происходило аннулирование виз и ужесточались процедуры их получения. При этом сейчас идёт дальнейшее углубление и институционализация, оформление полномасштабной американо-китайской конфронтации.

Суслов указал и на то, что сейчас в Штатах также происходит травля представителей СМИ и экспертного сообщества, занимающих взвешенную позицию по отношению к Пекину, как это было в случае с Россией.

Тогда в американской прессе, в американской академической литературе действительно началась охота на ведьм, и она продолжается по сей день. Теперь то же самое в отношении Китая. Многим российским экспертам, когда началась конфронтация, аннулировали визы, теперь китайцев не пускают в США, — провёл аналогию Суслов.

При этом уровень взаимозависимости между США и Китаем намного выше, чем с Россией, и поэтому разрыв отношений происходит гораздо драматичнее. Суслов отметил, что, например, в американских университетах учатся гораздо больше китайских студентов, чем российских. При этом Вашингтон видит своим главным соперником именно Китай, чем и объясняется степень напряжённости между двумя странами.

При этом, по мнению Суслова, новый виток конфронтации спровоцировала администрация Трампа в ходе его предвыборной кампании. Он считает, что хозяину Белого дома сейчас очень нужно обострение конфликта с КНР и ужесточение риторики и практики в отношении Пекина, чтобы переложить на китайцев вину за не очень хорошее состояние экономики своей страны.

Он обратил внимание, что по вопросу противодействия Китаю в Америке наблюдается консенсус между представителями Республиканской и Демократической партий: оппоненты нынешнего президента США не будут критиковать его за жёсткие меры в адрес КНР. Причём, как указал Суслов, даже в случае победы лидера демократов Джозефа Байдена на грядущих выборах политика Вашингтона на китайском направлении не изменится.

Китайский МИД потребовал от США закрыть своё генконсульство в Чэнду на юго-западе Китая. Пекин принял такое решение вскоре после того, как Вашингтон вынудил КНР прекратить работу дипмиссии в Хьюстоне на территории штата Техас, «чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев». Консульство закроется утром в понедельник, ранее рассказал главред китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спровоцировать столкновение в публичном пространстве между Российской Федерацией и КНР Соединённым Штатам не удастся, однако такие намерения у Вашингтона имеются.