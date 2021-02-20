Эксперт пояснила, почему Навальный на суде «сам загонял себя в тюрьму»

https://static.news.ru/photo/42947248-5842-11eb-87af-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Эксперты полагают, что поведение Алексея Навального на суде по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игнатия Артёменко оттолкнёт многих последователей оппозиционера в России и ослабит его значимость для Запада. Мнения экспертов приводит РИА Новости.

Член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Алёна Август считает , что действия Навального на суде являются нонсенсом, поскольку он буквально «сам себя загонял в тюрьму». Она не исключает, что он делал это, чтобы вырасти в глазах «кураторов» и своих последователей, но, скорее всего, получил обратный результат.

Для многих людей такое поведение в суде — это переход за рамки допустимого... Внутри страны огромное количество людей от него отвернётся, они, может, и не станут его врагами, но перестанут быть его последователями одухотворёнными, — заявила Алёна Август.

Также она не исключает, что произошедшее в суде являлось игрой на иностранную публику, для которой он представляется «жертвой политических репрессий». Однако эксперт убеждена, что люди, принимающие решения «с той стороны», уже не дорожат Навальным.

Не думаю, что история с Навальным останется такой насыщенной, медийной и долгой. Все рассасывается, — сказала Август.

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что в России отсутствует институт общественного порицания, который развит на Западе, в связи с чем подобную функцию приходится брать на себя государству.

Не нормально, что общество не модерирует самостоятельно такие вопросы. Не нормально, что приходится задействовать официальные судебные государственные механизмы для решения тех вопросов, которые в нормальном, здоровом обществе будут решаться совершенно без участия государства, — подчеркнул он.

Бондаренко уверен, что в здоровом обществе человек, подобный Навальному, стал бы изгоем.

20 февраля суд постановил, что Навальный должен выплатить штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Ранее оппозиционер был приговорён к трём с половиной годам лишения свободы по делу «Ив Роше». Новый приговор не окажет никакого влияния на срок заключения.

В настоящее время Навальному осталось отбыть в колонии около двух с половиной лет.

Также суд направил в СК судебные материалы с высказываниями Навального с целью проверки, нет ли в них состава нового преступления. Об этом писал NEWS.ru.

Оппозиционер в ходе судебного заседания по делу о клевете многократно допускал выпады в адрес участников разбирательства. В частности, он утверждал, что внук «торгует дедом» и использует его «как куклу». Также Навальный обращался к прокурору со словами «дорогая моя» и грозил удалить из зала судью.