Экс-президент Армении обсудил с послом России эскалацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/b3aeedb2-03cb-11eb-8249-fa163e074e61_660.jpg Серж Саргсян Фото: remlin Pool/Global Look Press

Третий президент Армении Серж Саргсян обсудил с российским послом Сергеем Копыркиным эскалацию и военные действия по периметру линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана.

Об этом сообщает зампред РПА Армен Ашотян в своём Facebook. По его словам, экс-президент сообщил послу о решении Республиканской партии Армении заморозить внутриполитическую повестку и призвать к общенациональной̆ консолидации. Саргсян подчеркнул, что проблема не имеет военного решения.

Право народа Арцаха на самоопределение является неотъемлемым и краеугольным для установления справедливого и долгосрочного мира, — заявил он.

Копыркин, в свою очередь, представил позицию РФ и рассказал об усилиях, которые Москва прилагает для скорейшего урегулирования ситуации и на национальном уровне, и в рамках мандата страны — сопредседателя Минской группы ОБСЕ, передаёт радиостанция Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.