Экс-президент Армении обсудил с послом РФ ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/d93cbf7e-07d5-11eb-8627-fa163e074e61_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Ռոբերտ Քոչարյան/ Robert Kocharyan/facebook.com

Бывший президент Армении Роберт Кочарян встретился с послом России в Ереване Сергеем Копыркиным.

По словам руководителя офиса экс-главы государства Виктора Согомоняна, переговоры прошли в резиденции Кочаряна.

Собеседники обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, — сообщил он в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернутся к переговорам.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.