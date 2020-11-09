Единый день голосования уйдёт на каникулы

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила предусмотреть единую каникулярную неделю во всех школах страны с учётом проведения трёхдневного голосования в сентябре. По её словам, президент России Владимир Путин уже дал поручение обсудить этот вопрос. В Минпросвещения призвали с осторожностью подходить к резким изменениям в части школьного календарного плана, а в Ассоциации родительских комитетов и сообществ NEWS.ru заявили, что считают неправильным решать какие-то политические вопросы за счёт школьников. Эксперты в свою очередь полагают, что проблема, поднятая на президентский уровень главой Центризбиркома, может стать ещё одним аргументом в пользу возможного переноса единого дня голосования.

Свою инициативу о единых школьных каникулах во время единого дня голосования (ЕДГ) Элла Памфилова объяснила высокой вероятностью применения трёхдневного голосования, работой учителей в избирательных комиссиях, а также тем, что «добрая половина участков находится в образовательных учреждениях».

В любом случае, в пандемию или без пандемии — надо готовить соответствующим образом помещения. Тем более, после проведения голосования обязательно должен быть хотя бы ещё один дополнительный день для того, чтобы всё продезинфицировать, всё привести в порядок, вернуть всё на свои места, а учителя и все остальные организаторы выборов должны немного прийти в себя. Единые каникулы — это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей — в комиссиях, а единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре, — пояснила она в интервью агентству ТАСС.

Памфилова добавила, что президент России уже поручил обсудить эту проблему. По её словам, важно создать единые правила, а не решать вопрос в ручном режиме, как на прошедших выборах в сентябре 2020 года.

Элла Памфилова Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве просвещения РФ назвали школьные каникулы важным элементом, позволяющим учащимся при сохранении единого образовательного пространства «комфортно проходить учебный год без перегрузок и при этом полноценно осваивать школьную программу». По мнению ведомства, они должны учитывать особенности школьной программы, особенности учебного процесса. В Министерстве также напомнили, что, согласно действующему законодательству, период для каникул определяет каждая школа самостоятельно.

При необходимости возможно внести те или иные коррективы на уровне региона, как это и делает сейчас ряд субъектов для сохранения защиты здоровья школьников и педагогов в нынешних эпидемиологических условиях. Когда же речь идёт о тех или иных мерах на уровне всей страны, подобные меры требуют осторожности в подходах с опорой на мнение родительского и профессионального сообщества. Как показывают многочисленные опросы общественного мнения, всякого рода призывы к резким изменениям в части школьного календарного плана способны привести к социальному напряжению, — говорится в ответе Минпросвещения на запрос NEWS.ru.

С определёнными опасениями к предложению Памфиловой отнеслись и в Ассоциации родительских комитетов и сообществ. Так глава этой организации Ольга Леткова ранее в беседе с NEWS.ru отметила, что неправильно решать какие-то политические вопросы за счёт школьников.

Дети в этом году из-за пандемии нормально не учатся, и родители вынуждены самостоятельно решать вопросы об их образовании в домашних условиях. Также нужно учитывать, что ранее мэром Москвы были продлены каникулы. Если при таком же отношении к детскому образованию будут ещё и добавляться каникулы на время голосований, потом ещё что-то подобное появится <...> Люди делают выводы, что образование детей государству не нужно. И дети наши от этого не выигрывают. Родители очень беспокоятся о том, кто вырастет из наших детей, какой вообще уровень знаний у них будет. Мне кажется, это политически немного безответственная мера. Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ

Глава ассоциации призвала представителей власти правильно расставить все приоритеты государства и не допустить отрицательного влияния политических вопросов на образование детей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, подчеркнули важность согласования образовательного и избирательного процессов. При этом, по мнению президента Ассоциации политических юристов Романа Смирнова, единый день голосования необходимо перенести уже на существующие школьные каникулы, для того, чтобы не менять уже годами сложившийся образовательный процесс и не пытаться его подформатировать под выборы.

Сейчас свои правила должен диктовать именно образовательный процесс, а не избирательный. На мой взгляд, вводить какие-то иные каникулы под единый день голосования, это не совсем эффективно как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения образовательного процесса, а также проведения агитационной и информационной кампаний для избирателей. Поэтому совершенно спокойно можно перенести ЕДГ на более поздние сроки — либо осень, либо весну, что уже достаточно давно обсуждается. И это более важно сейчас особенно в условиях пандемии коронавируса, когда дней, когда школьники не посещают школу, и так достаточно много. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

Юрист уверен, что в любом случае все эти вопросы должны обсуждаться публично с привлечением учителей, психологов, врачей-педиатров, представителей профильных министерств и других экспертов.

В свою очередь исполнительный директор центра «Группа 32» Роман Коломойцев ждёт от Центризбиркома более развёрнутых объяснений по поводу предложенных Эллой Памфиловой «каникул».

Пока я не вижу никакого смысла в переносе ЕДГ, тем более — в расширении его формата до трёх дней. Трёхдневное голосование создаёт немалые проблемы для наблюдателей, не однажды высказывавшихся, что в таких условиях трудно осуществлять наблюдение как за ходом голосования, так и за подсчётом голосов. Что отражается на легитимности результатов. Роман Коломойцев исполнительный директор центра «Группа 32» исполнительный директор центра «Группа 32»

Что касается начала учебного года, то, по мнению эксперта, все вопросы здесь решаются профильным Министерством.

А вот руководителя Политической экспертной группы Константина Калачёва идея главы ЦИК РФ навела на мысль, что речь может идти о переносе даты голосования на весну, о чём ни раз уже говорила Памфилова. Эксперт предположил, что таким образом тема возможного переноса ЕДГ не закрыта.

Над материалом также работала Виктория Немис.