«Единая Россия» потеряла большинство в парламентах столиц трёх регионов

https://static.news.ru/photo/6163f5b0-f66b-11ea-abdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Единая Россия» утратила лидерство в Гордумах сразу трёх региональных столиц. На выборах в законодательные собрания Тамбова, Новосибирска и Томска политическая партия не смогла обеспечить себе большинство голосов.

Как пишет РБК, в Томске единороссы формально победили на выборах, набрав почти 24,5% голосов, но потеряли большинство. В гордуме «Единая Россия» получит 11 мандатов из 37, КПРФ — восемь мест, самовыдвиженцы — шесть. По три места закреплены за «Справедливой Россией», «Новыми людьми» и «Яблоком». Два места остаётся за представителями ЛДПР, ещё одно — за Партией Роста. По данным издания, на выборах депутатов городской думы победила глава городского отделения штаба Навального Ксения Фадеева.

В Новосибирске, по предварительным данным, «Единая Россия» также потеряла большинство, набрав 44% голосов. В этот раз кандидаты от партии получат в парламенте 22 мандата из 50. В горсовет прошёл глава местного отделения штаба Алексея Навального Сергей Бойко.

В Тамбове большинство голосов набрала партия «Родина» (45,7%), оставив позади единороссов с 20,6% голосов избирателей. На третьем месте оказались коммунисты — 11,2%, далее ЛДПР — около 8%.

13 сентября в России прошёл единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня состоялись в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоялись довыборы депутатов Госдумы. В 21:00 мск последние избирательные участки на территории страны были закрыты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поблагодарил людей, которые участвовали в едином дне голосования, даже если они отдали голос другой партии. Он назвал прошедшие выборы самыми трудными. Политик отметил, что люди проголосовали несмотря на трудности. По его словам, выборы — это «краеугольный камень любого демократического государства».