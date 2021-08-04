«Единая Россия» на предсъездовской вахте

По появившимся предварительным данным, уже 24 августа может собраться ХХI съезд «Единой России»(ЕР). Надо сказать, что, в отличие от системной оппозиции, которая погрязла во внутренних разборках, партия власти демонстрирует небывалую финишную активность.

На этой неделе глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак обещал представить в правительство выверенные на местах списки школ, нуждающихся в срочном ремонте. А ведь во многих городках и весях школа — это не просто учебное заведение, а культурно-просветительский центр для всех возрастов. Более того, школа, в которой есть риск обрушения потолка, — один из побудительных мотивов для переезда семей из не самых благополучных регионов в поисках лучшей судьбы и надёжного образования для своих детей.

Так что проблема школьного ремонта из технической перерастает в глобально-социальную демографическую. Другое дело, что процесс этот должен выглядеть не откровенно конъюнктурным, а перманентным. Тем более, что средства для школьной реанимации предполагается изыскать в недалёком, но будущем.

9 августа ЕР намерена презентовать систему штабов общественной поддержки, которая предполагает прямой диалог с обществом и формирование дополнительного актива, как сказали бы раньше, сочувствующих политике партии. Презентацию обещает провести вся федеральная пятёрка списка единороссов, которая и так уже активно общается с глубинным народом через Telegram, стараясь поймать тренд общественных настроений и озабоченностей.

Но, как не трудно догадаться, кульминацией атаки на избирателя должен стать внеочередной съезд, который может пройти в любой форме, но будет неизменным в своей смысловой сути: обнародовать ударные инициативы и предложения на финишной прямой избирательной кампании, надолго ушедшей в тень нескончаемых спортивных праздников, встряхнуть летнее информационное затишье, обеспечить партии полное информационное доминирование в национальной повестке. Тем более, что перед ЕР стоит непростая задача: выиграть уверенно, но по возможности так, чтобы не возникло серьёзных претензий к чистоте самих выборов.

Андрей Турчак Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не стоит недооценивать эффект звучащих из Европы угроз не признать итоги наших парламентских выборов. Такое обострение, способное поставить под вопрос любые межгосударственные контакты, просто может обнулить все проявившиеся в последнее время инициативы по поиску точек соприкосновения. Между тем, ряд соцопросов, в том числе проведённых службами, отнесёнными к числу иноагентов, показали, что количество готовых голосовать за единороссов не растёт и колеблется уже ниже 30%. Это, конечно, не трагедия, учитывая немалую как всегда колеблющуюся массу избирателей, делающих выбор уже с бюллетенем в руках. Но тот самый случай, когда необходимо поставить яркую запоминающуюся точку во всей гонке.

Можно только гадать, что приготовят к съеду политтехнологи и партийные боссы, возможны ли на нём сенсационные отставки и неожиданные выдвижения. Объявят ли, что партия готова поддержать идею безусловного базового дохода для российских граждан или о том, что удалось усмирить рост цен на борщевой набор. Но если съезд превратится в рутинный партхозактив с хвалебными отчётами по бумажкам, его эффект окажется прямо противоположным.