«Единая Россия» на предсъездовской вахте

По появившимся предварительным данным, уже 24 августа может собраться ХХI съезд «Единой России»(ЕР). Надо сказать, что, в отличие от системной оппозиции, которая погрязла во внутренних разборках, партия власти демонстрирует небывалую финишную активность.
На этой неделе глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак обещал представить в правительство выверенные на местах списки школ, нуждающихся в срочном ремонте. А ведь во многих городках и весях школа — это не просто учебное заведение, а культурно-просветительский центр для всех возрастов. Более того, школа, в которой есть риск обрушения потолка, — один из побудительных мотивов для переезда семей из не самых благополучных регионов в поисках лучшей судьбы и надёжного образования для своих детей.
Так что проблема школьного ремонта из технической перерастает в глобально-социальную демографическую. Другое дело, что процесс этот должен выглядеть не откровенно конъюнктурным, а перманентным. Тем более, что средства для школьной реанимации предполагается изыскать в недалёком, но будущем.
9 августа ЕР намерена презентовать систему штабов общественной поддержки, которая предполагает прямой диалог с обществом и формирование дополнительного актива, как сказали бы раньше, сочувствующих политике партии. Презентацию обещает провести вся федеральная пятёрка списка единороссов, которая и так уже активно общается с глубинным народом через Telegram, стараясь поймать тренд общественных настроений и озабоченностей.
Но, как не трудно догадаться, кульминацией атаки на избирателя должен стать внеочередной съезд, который может пройти в любой форме, но будет неизменным в своей смысловой сути: обнародовать ударные инициативы и предложения на финишной прямой избирательной кампании, надолго ушедшей в тень нескончаемых спортивных праздников, встряхнуть летнее информационное затишье, обеспечить партии полное информационное доминирование в национальной повестке. Тем более, что перед ЕР стоит непростая задача: выиграть уверенно, но по возможности так, чтобы не возникло серьёзных претензий к чистоте самих выборов.
Не стоит недооценивать эффект звучащих из Европы угроз не признать итоги наших парламентских выборов. Такое обострение, способное поставить под вопрос любые межгосударственные контакты, просто может обнулить все проявившиеся в последнее время инициативы по поиску точек соприкосновения. Между тем, ряд соцопросов, в том числе проведённых службами, отнесёнными к числу иноагентов, показали, что количество готовых голосовать за единороссов не растёт и колеблется уже ниже 30%. Это, конечно, не трагедия, учитывая немалую как всегда колеблющуюся массу избирателей, делающих выбор уже с бюллетенем в руках. Но тот самый случай, когда необходимо поставить яркую запоминающуюся точку во всей гонке.
Можно только гадать, что приготовят к съеду политтехнологи и партийные боссы, возможны ли на нём сенсационные отставки и неожиданные выдвижения. Объявят ли, что партия готова поддержать идею безусловного базового дохода для российских граждан или о том, что удалось усмирить рост цен на борщевой набор. Но если съезд превратится в рутинный партхозактив с хвалебными отчётами по бумажкам, его эффект окажется прямо противоположным.