Американский дипломат Джон Керри, который занимает пост спецпредставителя президента США Джо Байдена по вопросам климата, приедет в Москву на переговоры 12–15 июля, сообщил Госдепартамент США. Он проведёт встречи с представителями российского правительства.

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Москву 12–15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата, — сказано в сообщении.

1 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров и Джон Керри обсудили по телефону сотрудничество двух стран в области климата. Дипломаты высказались за необходимость налаживания контактов для реализации целей рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Ещё до женевского саммита Путин — Байден американский президент положительно отреагировал на призыв коллеги Владимира Путина по совместной работе над климатической проблематикой. Глава Белого дома воодушевился словами главы РФ. «Меня очень обрадовал призыв Путина к мировому сообществу сотрудничать в продвижении сокращения углекислого газа​», — сказал он тогда.