Два «К» российской политики: кто выиграл от пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса и поправки в Конституцию во многом определили российский политический ландшафт в 2020-м. Несмотря на то что год в целом не был успешным для российских властей, большинство экспертов, опрошенных NEWS.ru, считают, что главными бенефициарами всё же стали партия «Единая Россия» и председатель правительства Михаил Мишустин. Новый, 2021-й год, как ожидается, станет преддверием перемен, а на фоне выхода из пандемии и парламентской кампании возможно и существенное усиление протестных настроений.

«Чёрный лебедь» ушедшего года

Главными факторами, определяющими российскую внутреннюю политику в 2020 году, стали пандемия коронавируса и внесение изменений в действующую Конституцию страны. Так, по мнению руководителя аналитического центра «Политген» Ярослава Игнатовского, именно два «К» — Конституция и коронавирус — стали основными полюсами, вокруг которых выстраивались политические орбиты уходящего года.

Коронавирусная пандемия стала главным «чёрным лебедем» ушедшего года, перестроив и внутриполитические, и внешнеполитические отношения, сделав заявку на переформатирование современного глобалистского общества. Поправки в Конституцию стали предвестником этих изменений, задав новые векторы развития отечественной политической системы. Ярослав Игнатовский глава аналитического центра «Политген» глава аналитического центра «Политген»

Профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков среди наиболее резонансных событий 2020 года назвал изменения в Конституцию РФ, отставку правительства и формирование нового во главе с Михаилом Мишустиным, политизацию 9 Мая в год празднования 75-летия Великой Победы, а также арест Сергея Фургала и отравление Алексея Навального. В целом нельзя оценить прошедший год однозначно, уверен эксперт.

Антон Новодережкин/ТАСС

С одной стороны, общество и государство испытывали серьёзную нагрузку в условиях распространения COVID-19. Насколько эффективно мы проходим этап пандемии в России — вопрос к специалистам. Однако институты власти в целом сумели удержать политическую стабильность в регионах, не допустить значительного числа массовых акций протеста, а жители России продемонстрировали выдержку и способность продолжать жить в изменившихся условиях. Однако в экономической сфере всё же чувствуется серьёзная напряжённость, сопровождающаяся ухудшением жизни простых людей: начиная от падения реальных доходов (в том числе на фоне ослабления рубля в 2020 году) и заканчивая ростом безработицы, а также увеличением цен на продукты питания. При этом представляется, что сложившаяся социально-экономическая ситуация характерна не только для России. В целом же, оценивая прошедший год, субъективно можно констатировать определённую усталость от него. И, думаю, это не только моё индивидуальное ощущение. Сергей Володенков профессор факультета политологии МГУ профессор факультета политологии МГУ

Со своей стороны, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв уверен, что даже если вспомнить последнюю пресс-конференцию президента, то никаких особых успехов, кроме того что российская экономика упала меньше, чем на Западе, предъявлено стране не было.

Владимир Путин Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее, по словам директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, в целом 2020 год был для России благоприятным.

Падение производства, риски, формируемые пандемией, тревожность населения и его готовность к протесту — всё это могло бы быть намного более существенным по масштабам, чем можно наблюдать. Наиболее важные события и процессы 2020 года: пандемия, принятие поправок к Конституции, обострение внешнеполитической ситуации во второй половине года — и во взаимоотношениях с США, и в ослаблении влияния на процессы в ряде стран СНГ. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Бенефициары года

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, в свою очередь, отметил, что фактически, 2020-й расколол общество на «охранителей» и «оппозицию».

Причём власть сама стала изолировать себя от всех тех, кто долгое время не был ей врагом, а скорее был попутчиком. Но в ленинском осмыслении и от попутчиков решили избавиться, сепарировав на «мы» и «они» политическую верхушку. В этом смысле возросли акции возможных преемников — Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева, а также тех, кто в период трансфера мог бы получить значимые должности: Нарышкин, Дюмин, Зиничев, и другие. У оппозиции в рост пошли только акции отравленного Алексея Навального, который был вынужден покинуть Россию. Но по неумолимой логике истории, теперь Навальный «обречён» на лидерство среди тех, кто не считает нынешнюю власть своей, так что несмотря на всё происходящее, год для него стал ключевым. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

Дмитрий Орлов же считает, что наиболее успешным политическим игроком в 2020 году стала «Единая Россия», которая эффективно выстроила систему помощи гражданам в период пандемии и стала центром волонтёрства, чего не сделали её оппоненты.

Неудивительно, что врачи и деятели волонтёрского движения становятся в партии активными политическими субъектами. Кроме того, реальное и заметное обновление элиты, которого ждёт население, произошло только в «Единой России», — пояснил он.

Партию власти среди остальных выделил и политолог Антон Хащенко.

В партийной системе больших изменений не произошло — с одной стороны, можно отметить появление новых партийных проектов, с разной степенью успешности выступивших на осенних выборах. С другой — в условиях пандемии и связанных с этим проблем сохранение лидерства «Единой России», которая, пожалуй, единственная из всех остальных партий с самого начала показала себя эффективной в разворачивании системной помощи на местах. Антон Хащенко политолог политолог

Лишь отчасти с этим согласен политтехнолог Дмитрий Фетисов. По его словам, небольшой рост во время пандемии происходил у «Единой России», но потом произошёл отток.

Единственный политик, которого можно назвать успешным в 2020 году, это Михаил Мишустин. Он сумел добиться роста своего рейтинга, а поездка премьера по регионам дала очень мощные имиджевые плоды: произошёл рост рейтинга и сам Мишустин стал позиционироваться в качестве возможного преемника. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Политиком — открытием года Мишустина назвал и Антон Хащенко, а вот главным бенефициаром ушедшего года он всё-таки считает главу государства.

Михаил Мишустин kremlin.ru

В ожидании протестов и вакцинации

2021 год будет временем серьёзного оживления политической активности, прогнозирует Дмитрий Орлов.

Это будет связано и с выходом из пандемии, и с парламентской избирательной кампанией. Россию ждут два риска: «риск начала года» (нефтяной и санкционный) и «риск выхода из кризиса» (оживление протеста после снятия ограничений). Однако серьёзных потрясений ожидать, на мой взгляд, не стоит. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Годом великого перелома назвал 2021-й Константин Калачёв. По его словам, сегодня для власти принципиально важно поддерживать социальное самочувствие и оптимизм населения, ибо от этого зависит и рейтинг президента, и отношение к вертикали власти.

Поиски ответа на вопрос, как заставить поверить людей в лучшее будущее, — это содержание следующего года. Власть боится кризиса. Экономический кризис чреват социальным, социальный может перерасти в политический. Турбулентное нас ждёт время. Кто-то скажет, что реальная ситуация и в экономике, и в социальной сфере в стране не столь тревожна, что опросы не показывают ни падения настроения, ни падения рейтингов. Но что-то повисло в воздухе. Считайте это интуицией. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

По мнению эксперта, россиян ждёт продолжение закручивания гаек, разговоры о попытках иностранного вмешательства во внутренние дела, призывы к консолидации, борьба за суверенитет и раздача «пряников» к выборам.

duma.gov.ru

Я бы сказал, что 2021-й станет преддверием перемен. Отсюда всё это «запретительство», — резюмировал он.

По мнению Ильи Гращенкова, именно пандемия стала триггером для системы управления, переводя её в режим аномального закручивания гаек.

Десятки репрессивных законов, «пеньковое голосование», война с оппозицией — всё это было бы немыслимо без коронавируса, который обнулил все договорённости между властью и обществом. И в 2021 году эта тенденция достигнет апогея, ведь на кону выборы в Госдуму. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

В 2021 году эксперт также ожидает усиления борьбы с оппозицией и продолжения штамповки и применения репрессивных законов.

Но закручивание гаек даст обратный эффект — резкое ослабление самого режима, его авторитета. Борьба элит, междоусобные войны — главная тенденция в политике, которая приведёт к серьёзным последствиям, расколу внутри системы, — уверен он.

Политолог ожидает, что в народе будут нарастать патерналистские «левые» настроения, а также запрос на решение проблем постпандемийной России — дать работу, снизить налоги, поддержать бизнес и людей.

Дмитрий Фетисов считает, что как тенденция рост социального недовольства населения своим экономическим положением перейдёт на 2021 год, где возможен в результате всего этого резкий протестный взрыв.

К главным ожидаемым событиям можно отнести рост протестных настроений. Он будет происходить. Недовольство населения своим социально-экономическим положением, как мы видим на примере постсоветского пространства. Учитывая, что нас ждёт год большой избирательной кампании, обязательно всё это натолкнётся на попытки раскачать ситуацию извне, из-за рубежа. Соответственно, можно уже сейчас прогнозировать и рост протестных настроений, если только правительство не придумает, как в кратчайшие сроки разрешить эту экономическую ситуацию. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Резкую активизацию внутриполитической жизни в связи с федеральными парламентскими выборами прогнозирует в этом году и Антон Хащенко. А вот Сергей Володенков уверен, что пандемическая ситуация и принятые депутатами новые законодательные акты, безусловно, внесут свой вклад в особенности предвыборной гонки, но ждать чего-то экстраординарного не стоит. По его мнению, в целом 2021 год будет посвящён преимущественно продолжению борьбы с пандемией COVID-19 и напряжённой работе в социально-экономической сфере.

Думаю, что социально-экономической проблематике будет уделено основное внимание политических деятелей государства и чиновников всех уровней, — подчеркнул он.

Ярослав Игнатовский назвал одним из важных потенциальных факторов 2021 года антикоронавирусную вакцинацию.

Это яркий пример того, как медицинская проблема превращается в проблему не только внутренней, но и внешней политики. Скорее всего, на протяжении наступающего года нас ждут «вакцинные войны», из-за которых будут закрываться и открываться границы, заключаться и расторгаться договоры о закупках, продаже, совместном исследовании болезни. Ярослав Игнатовский глава аналитического центра «Политген» глава аналитического центра «Политген»

Эксперт уверен, что год будет крайне интересным, так как именно сейчас будут складываться «политические пазлы» в общей картине большого трансфера — 2024.