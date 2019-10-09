Москва ждёт извинений от Вашингтона в связи с допросом в аэропорту Нью-Йорка Инги Юмашевой, заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что Совет нижней палаты парламента рекомендовал депутатам отменить поездки в Штаты.
При этом речь идёт только о ближайших визитах, которые не имеют знакового уровня. Слуцкий уточнил, что парламент не вводит моратория, передаёт
Как ранее писал News.ru, Москва опасается, что ситуации, подобные задержанию в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, могут повториться в США. Кремль призывает проявлять бдительность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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