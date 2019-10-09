https://static.news.ru/photo/4aab61ca-eaa8-11e9-90ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва ждёт извинений от Вашингтона в связи с допросом в аэропорту Нью-Йорка Инги Юмашевой, заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что Совет нижней палаты парламента рекомендовал депутатам отменить поездки в Штаты.

При этом речь идёт только о ближайших визитах, которые не имеют знакового уровня. Слуцкий уточнил, что парламент не вводит моратория, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Москва опасается, что ситуации, подобные задержанию в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, могут повториться в США. Кремль призывает проявлять бдительность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.