https://static.news.ru/photo/4014787c-6498-11ea-b1d3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Корнилов Фото: putnik/CC BY 4.0/commons.wikimedia.org

Политолог донецкого происхождения Владимир Корнилов рассказал, что доказательством причастности России к крушению малайзийского Boeing на Украине являются показания анонимных свидетелей. По его мнению, это демонстрирует зыбкость обвинений.

Присутствовавший при запуске ракеты свидетель M-58 говорит, что слышал разговоры с русским акцентом. Корнилов уверен, что в Донецке невозможно различить акцент, несвойственный этой местности.

И ведь что было бы, если бы это действительно был свидетель, личность которого можно было бы верифицировать в суде <...>. Ясно, что адвокаты обвиняемых запросили бы экспертизу, — сказал он.

В таком случае у человека спросили бы, как он отличил акцент, что может «развалить» доказательства, передаёт SM-news.

Суд по делу о крушении на востоке Украины пассажирского Boeing начался 9 марта, в настоящий момент он приостановлен до 23 марта. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

Ранее NEWS.ru писал, что голландские власти не могут гарантировать, что обвиняемый Олег Пулатов не будет задержан, если решит лично выступить в суде. Пулатов — единственный из четырёх подозреваемых, адвокаты которого присутствуют на процессе.