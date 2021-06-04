«До 2030 года»: Дерипаска рассказал о карт-бланше у Путина

https://static.news.ru/photo/cda3a6da-c582-11eb-9d1f-96000091f725_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть карт-бланш на управление страной как минимум на ближайшие девять лет. Миллиардер в интервью РБК отметил, что на позицию российского лидера не сможет повлиять даже санкционное давление со стороны Запада.

Они [западные страны] такие немножко тугодумы, они считают, что можно ещё чуть-чуть надавить на Россию. Помните: «Кто победит — холодильник или телевизор в России?» Понятно, президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года, — подчеркнул основатель компании РУСАЛ.

Он добавил, что Россия не является изгоем, как это представляют себе на Западе.

Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы ещё живём, — считает миллиардер.

По его мнению, граждане России имеют свои взгляды и перепрыгнуть через них невозможно.

Ранее стало известно, что в России наступили хорошие времена. Об этом заявил на ПМЭФ миллиардер Олег Дерипаска. Он подчеркнул, что сейчас в стране есть стабильность и достаточно предсказуемые условия. По его мнению, с осени пойдут иностранные инвестиции. Дерипаска призвал бизнесменов показать развитие внутри страны и удивить мир.