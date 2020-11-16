Расчистит ли экс-глава Минтранса Дитрих наноконюшни Чубайса

Не успели утихнут медийные страсти по поводу то ли назначения Евгения Дитриха белгородским губернатором, то ли его отказа покидать Москву ради Черноземья, как инсайдеры, ещё вчера запускавшие со ссылкой на авторитетные источники весть о долгожданном заполнении губернаторской вакансии, ныне сами себя опровергают, сообщая с известным заговорщицким подмигиванием, что ни о каком Белгороде речь вообще не шла. Но в ходе недавней церемонии на высшем уровне на борту нового ледокола «Виктор Черномырдин» Евгению Ивановичу было сделано предложение, от которого уже не отказываются. Тем более что сделали его в кузнице высших государственных кадров — в Санкт-Петербурге.

Речь шла о почётном месте главы одной из госкорпораций. На первый взгляд, вакансий в той сфере пока нет. Однако и двух недель не прошло с момента появления информации о том, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс запросился на пенсию. Не исключено, что крёстному отцу нашей беспрецедентной приватизации пришло время не то чтобы о душе наконец задуматься, но перейти в почётный разряд общественных деятелей или, на худой конец, продюсеров собственной супруги. Собственно, можно смело сказать, что всё так и сошлось. Все те же анонимные источники теперь хором настаивают на том, что, во-первых, Анатолий Борисович получил долгожданную «вольную», а кроме того, именно свежеотставленному министру транспорта как раз, дескать, и было сделано приглашение занять главный кабинет в штаб-квартире корпорации. Стать преемником Чубайса, естественно, исключительно в узком госкорпоративном смысле.

Собственно, назначение Евгения Дитриха в самую таинственную и максимально критикуемую госкорпорацию, которую просвещённая общественность однозначно полагает чёрной дырой для казённых инвестиций, вряд ли вызовет какие-то принципиальные возражения.

Начнём с того, что неоднозначная репутация «Роснано» во многом связана как с фигурой самого Анатолия Чубайса, так и с завышенными ожиданиями от нового направления. Потому как, с одной стороны, общественность не перестаёт демонизировать личность «вдохновителя ваучеризации всей страны», ожидая от него очередных каверз и на новом поприще. А с другой, как мы помним, одно время само понятие «нанотехнологии» стало своеобразным мемом и чуть ли не синонимом качественного технологического прорыва. Ситуация чем-то напоминала по эмоциональному накалу сцену из популярной комедии с огромным алмазом, благодаря которому вся страна смогла бы отдохнуть на Канарах. А когда столь радужные ожидания технологического счастья и благоденствия не оправдались, то разочарование было огромно.

Потому-то Евгений Иванович в «Роснано» может начать как бы с чистого листа. Особенно если он решится сразу на чистку пригревшихся там чубайсовских кадров, что прошли со своим шефом долгий путь ещё из Росимущества и рассматривали своё нынешнее положение как своеобразную ренту. Такая чистка встретила бы понимание в самых широких кругах общественности.

К тому же Дитрих — молодой современный руководитель, уже работавший в сферах, требующих применения современных технологий. Так что, как минимум в госкорпорации он обедни не испортит. Что касается постоянно подчёркиваемых на каждом шагу его близких деловых отношений с братьями Роттенберг, то, видимо, таким образом в верхах сохранят и баланс интересов разных башен. Госкорпорация с многомиллиардным бюджетом стоит крупного министерства.