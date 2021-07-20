Дипломат рассказал, когда начались проблемы в доверии между РФ и США

Проблемы доверия между Россией и США начались ещё до кризиса на Украине. При этом сотрудничество между двумя странами важно для решения многих актуальных вопросов. Об этом в интервью телеканалу RT America заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам Антонова, сейчас он видит недостаток уверенности и доверия между США и РФ.

Я пытаюсь найти день, когда Россия стала врагом и противником для США, но это трудновато сказать, когда такое произошло. Кажется, десять лет назад. Но не тогда, когда начался украинский кризис, — сказал дипломат.

По его словам, американские СМИ содержат чрезмерное количество ложной информации о российской внешней политике. Антонов считает, что российское правительство и американская администрация должны исправить ситуацию.

Хорошие отношения между странами в интересах народа Америки, как и российского. Мы обречены на сотрудничество, — подчеркнул Антонов.

Дипломат уверен, что времени на разногласия нет, страны должны многое сделать, чтобы решить проблемы сегодняшнего дня, в число которых входят пандемия, терроризм и изменение климата.

Если кто-то решит создать остров безопасности где-то в США, в Европе, это будет ошибкой. Мы можем победить вместе. Когда мы вместе, мы можем решить любую проблему, — резюмировал Анатолий Антонов.

Ранее посол РФ раскритиковал политику США по «Северному потоку — 2».