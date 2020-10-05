Песков: диалог Москвы с Баку и Анкарой по Карабаху идёт непрерывно

https://static.news.ru/photo/f2230fd4-0708-11eb-a0fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диалог России с Азербайджаном и Турцией по ситуации в Нагорном Карабахе осуществляется на самом высоком уровне. При этом он проходит на постоянной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он объяснил тот факт, что с начала обострения ситуации в регионе Владимир Путин провёл несколько телефонных разговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. При этом про аналогичные контакты с главами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Эрдоганом официально не сообщалось.

Это вовсе не означает, что российская сторона испытывает какой-то дефицит в рабочих контактах. Напротив, глава МИД РФ Сергей Лавров находится в постоянном контакте со своими коллегами из Азербайджана и Турции, — цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что подобный диалог «зависит от рабочих графиков президентов и целесообразности».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми предрёк Армении потерю Нагорного Карабаха. Сейчас, по его словам, российско-армянские отношения перешли в другую стадию, поэтому на безоговорочную поддержку Москвы Еревану рассчитывать не приходится.