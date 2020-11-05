«Дешёвый пиар»: в Крыму оценили инициативу Киева по полуострову

https://static.news.ru/photo/47edc332-1fc3-11eb-a927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Намерение МИД Украины провести в 2021 году международный саммит по «возвращению» полуострова под украинскую юрисдикцию является авантюрой и дешёвым пиаром. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Весь этот проект — это дешёвый пиар и очередной механизм выпросить очередную подачку у мирового сообщества. Ничем реальным и хоть немножко полезным для украинцев эта авантюра не обернётся, — отметил Чегринец в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что тема Крыма закрыта раз и навсегда, это понимают все здравомыслящие люди. При этом Чегринец не исключил, что до начала саммита на Украине может случиться очередной госпереворот.

Вполне возможно, что к маю на Украине будут уже новые-старые горе-руководители. Да и дефолт, и банкротство страны тоже весьма возможны, — считает сопредседатель Ассамблеи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак усомнился в возможности войны с Россией из-за обеспечения Крыма водой. По его словам, о таком развитии событий только судачат в обществе. Он также выразил абсолютную уверенность, что Крым вернётся в состав Украины, однако уточнил, что не знает, когда это случится.