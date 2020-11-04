Дерипаска присудил победу на выборах в США Китаю

https://static.news.ru/photo/757495f2-1e91-11eb-a254-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Символическую победу в американских президентских выборах следует отдать Китаю. Такое мнение высказал российский миллиардер Олег Дерипаска.

Он считает, что нынешний лидер США Дональд Трамп не победит в ходе голосования.

Трампу уходить не хочется, но придётся. И в этом сила демократии, даже если она сильно потрёпана уханьским вирусом. Победу нужно отдать Китаю, — написал Дерипаска в Telegram.

Он отметил, что «мир ещё много раз будет шокирован нестандартными решениями» китайского лидера Си Цзиньпина, который в последнее время открыто противостоит давлению Соединённых Штатов.

3 ноября в США прошли выборы президента, сейчас идёт подсчёт голосов. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Для победы одному из них нужно набрать 270 голосов выборщиков.

Как сообщал NEWS.ru, в ходе предвыборного митинга во Флориде 12 октября Трамп заявил, что его оппонент по предвыборной гонке демократ Джо Байден в умственном отношении уступает лидерам России, Китая и КНДР — Владимиру Путину, Си Цзиньпину и Ким Чен Ыну.