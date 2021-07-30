Депутат, советовавший россиянам меньше есть, заработал за год ноль рублей

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Илья Гаффнер, ранее советовавший россиянам «поменьше питаться», в 2020 году заработал ноль рублей. Соответствующая информация обнародована на сайте регионального парламента.

Согласно сведениям о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Заксобрания Свердловской области и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2020 года Гаффнер задекларировал 0,00 рубля дохода, а также квартиру площадью 66 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что за 2019 год единоросс, согласно официальному отчёту, заработал четыре копейки. До этого ему по амнистии списали все долги по транспортному налогу. В 2016 году его признали банкротом, а через год суд лишил политика поддельного диплома о высшем образовании.

Известность депутат Илья Гаффнер получил в 2015 году после того, как посоветовал россиянам «поменьше питаться», когда ему пожаловались на рост цен на продовольствие.