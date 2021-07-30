Депутат, советовавший россиянам меньше есть, заработал за год ноль рублей

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Илья Гаффнер, ранее советовавший россиянам «поменьше питаться», в 2020 году заработал ноль рублей. Соответствующая информация обнародована на сайте регионального парламента.
Согласно сведениям о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Заксобрания Свердловской области и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2020 года Гаффнер
Ранее сообщалось, что за 2019 год единоросс, согласно официальному отчёту, заработал четыре копейки. До этого ему по амнистии списали все долги по транспортному налогу. В 2016 году его признали банкротом, а через год суд лишил политика поддельного диплома о высшем образовании.
Известность депутат Илья Гаффнер получил в 2015 году после того, как посоветовал россиянам «поменьше питаться», когда ему пожаловались на рост цен на продовольствие.