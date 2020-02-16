https://static.news.ru/photo/1832c08c-50b8-11ea-9e1a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончаренко Фото: oleksiihoncharenko/facebook.com

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко поздравил в Днём независимости Кубанской Народной Республики всех этнических украинцев этого региона. По его словам, Кубань — это напоминание о том, что может произойти, если люди перестанут сопротивляться «преступной политике жестокой ассимиляции Кремля».

На своём YouTube-канале нардеп подчеркнул , что нынешним поколениям необходимо помнить о Кубани, так как это — «ещё одна форма украинской государственности». Однако идентичность жителей этого региона была стёрта, считает он.

Традицию настоящего казачества заменили ряжеными. Потому что казаками не могут себя называть те, кто прислуживает кремлёвскому царю и борется против всех, кто стремится к свободе. Россия — тюрьма народов, а Кубань, безусловно, станет нашим «островом свободы», — сказал Гончаренко.

Депутат Рады с октября 2019 года является главой депутатского объединения, которое декларирует своей задачей возврат в украинское социальное и культурное поле этнических территорий, в том числе Кубани.

Независимость Кубанской Народной Республики была провозглашена 16 февраля 1918 года на волне противостояния большевиков и сторонников белогвардейского движения. В последующие два года политическая атмосфера в регионе была нестабильной. Весной 1920 года в результате наступательной операции Красной армии Кубань была присоединена к России. Однако отряды повстанцев боролись за независимость ещё пять лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Государственной думы Наталья Поклонская посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому признать российский статус Крыма.