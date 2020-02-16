Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко поздравил в Днём независимости Кубанской Народной Республики всех этнических украинцев этого региона. По его словам, Кубань — это напоминание о том, что может произойти, если люди перестанут сопротивляться «преступной политике жестокой ассимиляции Кремля».
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Традицию настоящего казачества заменили ряжеными. Потому что казаками не могут себя называть те, кто прислуживает кремлёвскому царю и борется против всех, кто стремится к свободе. Россия — тюрьма народов, а Кубань, безусловно, станет нашим «островом свободы», — сказал Гончаренко.
Депутат Рады с октября 2019 года является главой депутатского объединения, которое декларирует своей задачей возврат в украинское социальное и культурное поле этнических территорий, в том числе Кубани.
Независимость Кубанской Народной Республики была провозглашена 16 февраля 1918 года на волне противостояния большевиков и сторонников белогвардейского движения. В последующие два года политическая атмосфера в регионе была нестабильной. Весной 1920 года в результате наступательной операции Красной армии Кубань была присоединена к России. Однако отряды повстанцев боролись за независимость ещё пять лет.
Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Государственной думы Наталья Поклонская посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому признать российский статус Крыма.
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