Депутат Панина обвинила главу района Праги-6 в демонизации России

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Член международного комитета Совфеда Олег Морозов считает, что СМИ США получают награды и поддержку из бюджета страны только благодаря статьям о России и её президенте Владимире Путине. Так он прокомментировал присуждение Пулитцеровской премии изданию The New York Times.

Если бы не Путин и не Россия, где бы они черпали вдохновение для своих публикаций? — цитирует сенатора РИА Новости. Морозов добавил, что антироссийские статьи в американских изданиях являются частью...