Депутат Панина обвинила главу района Праги-6 в демонизации России

Своей жалобой в Еврокомиссию глава района Прага-6 Ондржей Коларж, который стал инициатором сноса памятника маршалу Ивану Коневу, пытается демонизировать Россию накануне 75-летия Победы. Такого мнения придерживается член думского комитета по международным делам Елена Панина.
По сути дела, это элемент циничной и бессовестной информационной войны, которая никогда еще не велась в Европе такими грязными методами, — цитирует депутат РИА Новости.
Обвинения в адрес России Панина охарактеризовала как параноидальные фантазии, достойные произведений мастера абсурда Франца Кафки.
Ранее NEWS.ru писал, что Коларж написал на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен письмо, в котором пожаловался на «неадекватную реакцию РФ» на снос памятника Коневу. По его словам, Москва угрожает вмешательством в дела не только Праги-6, но и всей Чехии, а россияне обзывают чехов нацистами. Письмо раскритиковала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, назвав его «позорным».