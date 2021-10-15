Депутат от КПРФ возмутилась количеством женщин в Госдуме

В Госдуме нынешнего созыва слишком мало женщин, считает член комитета по защите конкуренции, депутат от КПРФ Ирина Филатова. Она задалась вопросом в своём Telegram, неужели женщин так не уважают, что не доверяют им законотворчество.

В Госдуме не уважают женщин, или место женщины у плиты? — написала Филатова.

По мнению парламентария, россиянам нужно обратить внимание на модель российской семьи, где женщина и мужчина делят обязанности и уважительно относятся друг к другу. После этого Филатова поделилась сомнениями «по поводу уважения главного законодательного органа страны — Госдумы к женщинам».

Особое внимание она уделила партии ЛДПР, в которой нет вообще ни одной женщины-депутата. Парламентария возмутило то, что в России проживает больше женщин, чем мужчин, но их интересы в Госдуме почему-то до сих пор представляют мужчины.

При этом, по словам Филатовой, права женщин в нижней палате парламента ущемляют. Например, в ГД восьмого созыва всего 32 комитета, из них пять должны были возглавить женщины, но им разрешили возглавить только четыре.

В 2021 году количество обращений о защите прав женщин повысилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в отношении представительниц прекрасного пола нарушали уголовное законодательство, сообщила ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.