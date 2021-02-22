Депутат Госдумы обвинила власти в тотальном запугивании россиян

https://static.news.ru/photo/5c42ee32-75f6-11eb-bb0c-96000091f725_660.jpg Фото: Вера Ганзя/vk.com

Российские власти в преддверии выборов в Государственную думу развернули масштабную кампанию по запугиванию населения и подавлению протестных настроений. Об этом заявила депутат нижней палаты парламента от КПРФ Вера Ганзя.

Она напомнила, что в стране усилена ответственность за сопротивление полиции — «пресловутый „пластиковый стаканчик“ может обернуться серьёзной уголовной статьёй». Кроме того, встречи депутатов с населением, по её словам, фактически приравняли к митингам. Вдобавок ко всему ввели чудовищные штрафы за якобы клевету в Интернете, которой часто называют оппозиционные публикации, а также запретили политическую агитацию в Сети.

Несмотря на демонстративную борьбу с либеральной оппозицией, главной угрозой [для действующей власти] являются просоветские настроения, левое движение, КПРФ, — цитирует Ганзю пресс-служба партии.

Депутат напомнила о политическом преследовании экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина и депутата саратовского областного парламента Николая Бондаренко.

Она призвала коллег по партии жёстче вести политическую борьбу, привлекать сторонников и преодолевать «сложности от репрессивных законов».

Партия власти делает всё для того, чтобы народ запугать. Репрессивных законов, как из рога изобилия, Госдума, Совет Федерации и президент выдают очень много. Их расчёт на то, чтобы протестные настроения перед выборами нивелировать, — считает Ганзя.

Тем не менее, выразила уверенность она, протестные настроения будут только нарастать. Искусственными методами их не удастся ни сгладить, ни уничтожить. Потребуются серьёзные социальные и экономические стимулы, однако при нынешней власти они вряд ли возможны, считает депутат.

Выборы депутатов Госдумы запланированы на сентябрь 2021 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ганзя раскритиковала Пенсионный фонд, назвав его посредником, и предложила вернуться к старой системе выплаты пенсий из федерального бюджета. Кроме того, повышение возраста выхода на пенсию она охарактеризовала как «чиновничье хамство», которое, по её словам, сопровождалось лживыми уверениями о том, будто пенсионеры, «получив по тысяче рублей, поедут по Европе».