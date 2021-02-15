Депутат назвала хамством обещания, данные при подъёме пенсионного возраста

https://static.news.ru/photo/063abea8-6fa1-11eb-83e9-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Депутат Госдумы Вера Ганзя раскритиковала Пенсионный фонд, назвав его «посредником», и предложила вернуться к старой системе выплаты пенсий из бюджета. Кроме того, повышение возраста выхода на пенсию она назвала «чиновничьим хамством», которое, по её словам, сопровождалось лживыми уверениями, что пенсионеры, «получив по тысяче рублей, поедут по Европе».

Предлагается открыть индивидуальный счёт и туда направлять средства, пока человек работает. Вопросов много по этому направлению, поскольку инфляция всё съест. Пенсия распределяется через Пенсионный фонд — это своего рода посредник. Я считаю, что такой посредник не нужен, пенсия должна выплачиваться через бюджет, — заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Ганзя.

Она пояснила, что многие инициативы по реформированию пенсионной системы, продвигавшиеся с 2002 года, зашли в тупик. Пример тому — усиленно пиарившаяся накопительная часть пенсии, которая была заморожена в 2013 году. Позже была выдвинута инициатива по «индивидуальному пенсионному капиталу», главным отличием которого была возможность пользоваться им до наступления пенсионного возраста.

Накоплений в Пенсионном фонде России явно недостаточно, из-за чего «дыру» постоянно закрывают из федерального бюджета. Такая практика порочна, и её следует прекратить, — считает Ганзя.

Также она подчеркнула, что пенсионной проблемой необходимо заниматься системно, а не вспоминать о ней только перед выборами.

Как писал NEWS.ru, внедрение в России добровольных пенсионных выплат потребует изменения всей пенсионной системы. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Он отметил, что существующая система привязана ко времени, поэтому внедрение добровольных выплат для граждан предпенсионного возраста не принесёт никакой пользы. Калашникова поддержал член генсовета «Деловой России» и экономист Антон Любич. По его словам, любая система, основанная на добровольных перечислениях вместо обязательных взносов, является положительной мерой, но испорченная репутация ПФР скорее приведёт к тому, что такие взносы не будут иметь массового характера.

Ранее Минфин РФ заявил о планах до конца года внести в правительство проект закона о добровольных пенсионных взносах. В случае принятия поправок россияне получат возможность софинансирования пенсии за счёт добровольных взносов.