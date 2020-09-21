16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Депутат Госдумы Епифанова станет сенатором

13:18, 21 сентября 2020
Ольга Епифанова Ольга Епифанова Фото: duma.gov.ru

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») перейдёт на работу в верхнюю палату российского парламента. Депутат сменит место работы в ближайшее время.

То, что она уходит, это точно, вопрос решён, — сказал ТАСС источник во фракции.

Собеседник не уточнил, в каком качестве Епифанова будет работать в Совфеде. Он также добавил, что кандидатура ей на замену в Госдуме пока не выбрана.

Ранее NEWS.ru писал, что по итогам сентябрьских выборов в верхней палате может смениться порядка 20 парламентариев. В частности, в Совфед перейдут работать единоросс Александр Карелин, первый замглавы фракции ЛДПР Вадим Деньгин. Эксперты полагают, что Совфед также может пополниться и несколькими губернаторами, а в будущем увеличится и численность сенаторов.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео