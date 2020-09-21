Депутат Госдумы Епифанова станет сенатором

https://static.news.ru/photo/9d7a5a10-fbf4-11ea-9823-fa163e074e61_660.jpg Ольга Епифанова Фото: duma.gov.ru

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») перейдёт на работу в верхнюю палату российского парламента. Депутат сменит место работы в ближайшее время.

То, что она уходит, это точно, вопрос решён, — сказал ТАСС источник во фракции.

Собеседник не уточнил, в каком качестве Епифанова будет работать в Совфеде. Он также добавил, что кандидатура ей на замену в Госдуме пока не выбрана.

Ранее NEWS.ru писал, что по итогам сентябрьских выборов в верхней палате может смениться порядка 20 парламентариев. В частности, в Совфед перейдут работать единоросс Александр Карелин, первый замглавы фракции ЛДПР Вадим Деньгин. Эксперты полагают, что Совфед также может пополниться и несколькими губернаторами, а в будущем увеличится и численность сенаторов.