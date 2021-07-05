Депутат ГД объяснил, почему Россия не признает однополые браки

Председатель комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему в России никогда не будут приняты однополые браки. Это объясняется тем, что отечественная конституция выше международных договоров, сообщает «РГ».

Крашенинников подчеркнул , что брак — это однозначно союз мужчины и женщины, а то, что люди одного пола живут вместе, — это исключительно их дело.

Сейчас в некоторых странах, прежде всего в европейских, тенденции меняются, стали признаваться однополые браки. Соответственно, если строго действовать по букве этих договоров, мы должны это учитывать. Но поскольку наша конституционная норма выше международных договоров, мы предотвращаем возможные споры и ненужные дискуссии, — добавил доктор юридических наук.

Совместное проживание людей одного пола юридически не будет считаться браком.

И, соответственно, нет правовых последствий в наследовании имущества, если нет завещания, — подытожил депутат.

Как сообщалось ранее, представители сексуальных меньшинств, заключающие однополые браки, не смогут получить благословение Церкви. Об этом говорится в пояснении, которое выпустила Конгрегация доктрины веры.