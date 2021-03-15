Ватикан отказался благословлять однополые пары

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Представители сексуальных меньшинств, заключающие однополые браки, не смогут получить благословение в Церкви. Об этом говорится в пояснении, которое выпустила Конгрегация доктрины веры.

В некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении однополых пар. Ответ на вопрос «Обладает ли Церковь полномочиями для их благословения?» отрицательный, — цитирует ТАСС пояснение Ватикана.

Как писал NEWS.ru, ранее в Ватикане открестились от поддержки папой римским однополых браков, высказанной в документальном фильме американского режиссёра российского происхождения Евгения Афинеевского «Франциск». Там заявили, что смысл сказанных понтификом слов был вырван из контекста и искажён при сокращении и монтаже.

Две отдельные цитаты были объединены так, что в итоге стали выглядеть как единое целое, пояснили представители главы Римско-католической церкви. На самом деле Франциск имел в виду право гомосексуалов быть принятыми их семьями в качестве детей и братьев. При этом, рассуждая об однополых браках, папа римский допустил принятие государственных законов о гражданских союзах, что может позволить представителям сексуальных меньшинств пользоваться льготами и услугами, утверждают в Ватикане. Там подчеркнули, что понтифик не одобрял непосредственно однополые браки и что позиция Франциска не означает отказ от доктринальной позиции Церкви.