Депутат думы ХМАО Филатов стал главой Сургута

https://static.news.ru/photo/be1db564-78fe-11eb-a43d-96000091f725_660.jpg Андрей Филатов Фото: vk.com/deputat_andrey_filatov

Законодательный орган крупнейшего города Югры Сургута 27 февраля выбрал депутата региональной думы Андрея Филатова городским главой.

Решение было принято почти единогласно. В втором конкурсе на пост мэра изначально участвовали 30 человек. 20 февраля комиссия сформировала шорт-лист, в который вошли замглавы департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин, сотрудник Контрольно-счётной палаты Сургутского района Алла Сыч и Филатов. За последнего 27 февраля проголосовали 20 из 22 депутатов городского парламента. Остальные кандидаты получили по голосу, сообщает ТАСС.

Филатов с 2013 по 2015 год работал заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по внутренней политике. С 2016 года он является депутатом думы ХМАО, входит во фракцию «Единая Россия». Он возглавляет парламентский комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

Предыдущий глава Сургута Вадим Шувалов подал заявление о сложении полномочий в городскую думу в декабре 2020 года. Его обязанности с того момента исполняла заместитель Анна Томазова. Сам Шувалов стал замглавы ХМАО по координации приоритетных проектов. Первый конкурс на пост главы Сургута признали несостоявшимся, так как только один кандидат смог правильно оформить документы.

Ранее комиссия МВД Югры уволила начальника управления ведомства по Нижневартовску Олега Сураева, передавал NEWS.ru. В одной из школ города в середине февраля полицейские смоделировали столкновения с участниками протестных акций. При этом ученикам старших классов продемонстрировали, как проходят задержания протестующих. Инцидент стал поводом для служебной проверки, по итогам которой Сураев лишился поста.